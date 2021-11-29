/663551/احمد-مهني-انطلاق-معرض-ايديكس-في-نسخته-الثانية-رسالة-قوية-للعالم

اشاد النائب احمد مهني ، عضو مجلس النواب ، بانطلاق معرض ايديكس في دورته الثانية اليوم والذي يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على انه تم انطلاقه في توقيت غاية الأهمية.

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واوضح مهني، خلال البيان الصادر له، إن انطلاق المعرض يعطي رسالة قوية للعالم بأن مصر أمنة ومستقرة ، ويعتبر هو الحدث الثالث على التوالي خلال هذا الشهر والذي يؤكد على امان واستقرار الدولة المصرية، متابعا : "400 شركة بتعرض انتاجها من 41 دولة من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية " .

أحمد مهني: انطلاق معرض ايديكس في نسخته الثانية رسالة قوية للعالم

وأشار عضو مجلس النواب، الي ان معرض ايديكس يعتبر من الفرص الكبيرة لتسويق تلك المنتجات المصرية والعربية للسوق العالمي ، خاصة وان هناك عدد كبير من القادة بالكليات العسكرية متواجدين في المعرض للاطلاع على منظومة الأسلحة الحديثة .

وتنطلق اليوم النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ويشارك فى فعاليات معرض “إيديكس” كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً فى هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.