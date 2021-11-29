/663552/قنديل-يجب-محاسبة-المسئول-عن-تسمم-136-طالب-بنجع-حمادي-ونحتاج-رد-من-وزير-التعليم على-الواقعة

طالب النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن نجع حمادي بقنا بحضور وزير التربية والتعليم للرد علي طلبات النواب بخصوص تسمم 136 طالب بمدارس نجع حمادي بمحافظة قنا ، بسبب التغذيه المدرسية وتوضيح المسئوليه .

دوت الخليج مؤكدا خلال الجلسة العامه اليوم بان الحوادث متكررة في قنا وفي اسيوط ولايمكن السكوت علي هذا الاهمال ، ولابد من المحاسبة لحماية ابنائنا الطلاب . وهاجم قنديل وزير التربية والتعليم " ميصحش الوزير بعد الحادث بيطلع لسانه يقول محصلش " هذا لايجوز ولايمكن القبول به . قنديل: يجب محاسبة المسئول عن تسمم 136 طالب بنجع حمادي وقرر المستشار احمد سعد وكيل اول البرلمان رئيس الجلسه " حذف جملة يطلع لسانه " من المضبطه .

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