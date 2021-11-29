/663555/نواب-يعلنون-استياءهم-من-خدمات-الإنترنت-مش-لاقيين-نت

قالت النائبة ياسمين أبو طالب، ان هناك شكاوى مستمرة من ضعف الإنترنت، واستمرار ظاهرة " السيستم واقع.

دوت الخليج

وطالبت، بضرورة تحسين الخدمة فى تلك المناطق، فى ظل خطوات الدولة للتحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

استخدام التكنولوجيا المالية

وقال سليمان وهدان، ان معنى وجود سوء بخدمة الإنترنت، يعنى وجود خلل فى المنظومة، متسائلا عن وجود وزير الإتصالات، وأنه كان من المهم أن يشارك فى الجلسة العامة.

وأبدى تحفظه على عدم وجود وزير الإتصالات، وقال، لا نريد أن نقر قانون جديد ولا نضمن تطبيقه وعدم جاهزية الشركات التى ستقوم بتنفيذه، فى إشارة إلى مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب إن استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية،يتماشي مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بهدف بناء المركز المالي الإقليمي لمصر.