/663558/نورا-علي إيديكس-2021 إنجاز-ضخم-بقطاع-الصناعات-العسكرية-في-مصر-وإفريقيا-برعاية-الرئيس-السيسى

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن إنطلاق معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية اليوم والذي تستضيفه مصر ويقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، إنجاز ضخم جديد على أرض الجمهورية الجديدة ، والذى يأتي بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى ، وكذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

دوت الخليج نورا علي: إيديكس 2021 إنجاز ضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا برعاية الرئيس السيسى وقالت رئيس سياحة النواب أن معرض "إيديكس 2021" يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية) وفرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة ، وكذلك تبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية. وأشادت النائبة نورا على بالحضور الكبير الضخم من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم والذى يعكس قوة ومكانة مصر والتواجد والتنظيم وحجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض .

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