/663560/حازم-الجندي-معرض-إيديكس-2021 يعكس-جهود-القوات-المسلحة-في-تعزيز-ثقة-العالم-بمصر

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إطلاق فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

دوت الخليج

وقال الجندي، في بيان له، إن المعرض الدولي "إيديكس 2021"، في النسخة الثانية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس نحو ضرورة وضع مصر على خريطة المعارض الدولية واستعراض الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة المصرية والجيش المصري، في مجال التسليح وفقا للمعايير الدولية المتخصصة ذو الكفاءة العالية، وتوسيع الشراكة الدولية مع عدد كبير من الدول سواء على المستوى العربي أو الأوروبي في مجال التصنيع العسكري، وتعزيز ثقة العالم أجمع بمصر.

حازم الجندي: معرض إيديكس 2021 يعكس جهود القوات المسلحة في تعزيز ثقة العالم بمصر

وأكد أن هذا المعرض عكس صورة مشرفة ومعبرة عن آمال وطموحات القيادة السياسية، والمواطن المصري على حد سواء، فيما يتعلق بوضع مصر على خارطة المنافسات الدولية، خاصة في المجالات التي كانت مصر تعتمد فيها على الاستيراد طيلة السنوات الماضية، إلى أن امتلكت كافة المقومات التي جعلتها اليوم تنافس دول العالم بمصانع تسليح محلية وبخطوط إنتاج مصرية، وبمشاركة الجناح المصري بنسبة 15% من المساحة الإجمالية للمعرض.

وأشار المهندس حازم الجندي، أن دعوة مصر لعدد من الشركات العالمية في مجال الصناعات العسكرية، والتى وصلت إلى 400 شركة عالمية يمثلون 42 دولة كبرى و 56 وفدا رسميا تمثيله رفيع المستوى،لا يقل عن وزير دفاع أو رئيس أركان، الأمر الذي يضفي على المعرض صفة العالمية ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بقدرتها على تنظيم معرض عالمي في مجال جديد، ويعزز سمعة مصرالدولية بشكل إيجابي.

معرض إيديكس 2021

وتابع: معرض "إيديكس 2021" استطاعت فيه القوات المسلحة المصرية عرض مجموعة من المستشعرات ومنصات الإطلاق، وكذلك الطائرات الموجهة بدون طيار، سواء كانت استطلاع أو بدون استطلاع، فضلا عن عرض المهمات الخاصة بالفرد المقاتل، بجانب عرض عدد من الأسلحة المصرية منها الرادارات لكشف طبقات الأرض، والبلدوزارات المدرعة، والأسلحة التقليدية، ومكتشفات الألغام، والأسلحة الدفاعية، والتطور في مجال البصريات، ومجال القوات البحرية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إقامة المعارض الدولية في مصر تكون دوما فرصة متميزة للتواصل مع كافة دول العالم، وتمكننا من الترويج لاسم مصر عالميا، واستعراض وبيان التطور الدائم الذي يتم في العديد من القطاعات بالدولة ودائما ما يبعث برسائل إيجابية لمختلف دول العالم لتعزيز سمعة مصر المتميزة عالميا.