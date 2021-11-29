/663563/وزير-التعليم-العالي-يتمسك-بحق-الحكومة-فى-تعيين-5-شخصيات-فى-مجلس-الجامعات-الخاصة

تمسك الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي ، بحق الحكومة فى تعيين 5 شخصيات عامة ، فى تشكيل المجلس الأعلي للجامعات الخاصة .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة تعديلات قانون الجامعات الأهلية والخاصة ، ردا على اعتراض بعض النواب ، على تعيين الحكومة حتي لا يؤثر على استقلالية الجامعات .

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشخصيات لا يتم إختيارهم بشكل شخصي من الوزير، ولكن يتم طرح اسماء ويتم التوافق عليها .

وزير التعليم العالي يتمسك بحق الحكومة فى تعيين 5 شخصيات فى مجلس الجامعات الخاصة

واوضح الوزير ، أننا لدينا 25 رئيس جامعة أهلية يكونوا ممثلين فى القرار ، كما ان تعيين الحكومة لبعض الشخصيات لا يؤثر على استقلالية ادارة الجامعات خاصة أن هناك فرق بين الاستقلالية وتحقيق الانضباط لافتا إلى أن هناك خطة عامة للدولة فى التعليم لابد ان تراقب من خلال وزارة التعليم العالي

وتنص المادة 18 من القانون على تعيين خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.

وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة