إبراهيم المصري لـ دوت الخليج: معرض إيديكس الدولي يؤكد ثقل الدولة الدولي في المنطقة «فيديو»

/663564/إبراهيم-المصري-لـ-تحيا-مصر-معرض-إيديكس-الدولي-يؤكد-ثقل-الدولة-الدولي-في-المنطقة-فيديو

قال النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة لادفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إطلاق فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر في غاية الأهمية خاصة انه نال على اهتمام العالم أجمع.

دوت الخليج

وأضاف النائب إبراهيم المصري في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هذا الحدث يعطي انطباع للعالم على مدى الامان والاستقرارالذي تعيشه مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضع النائب ابراهيم المصري، أن مصر انتقلت بشكل كبير وتطورت في مجال التصنيع الحربي، وهو ما يوجه الانظار للدولة أضافة إلى زيادة ثقلها الدولي في المنطقة، موجها التحية لرجال القوات المسلحة لجهودهم المبذولة في كل المجالات لرفعة بلادهم.

فعاليات افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021

وانطلقت فعاليات افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، بحضور الرئيس السيسي، والذى يستمر على مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة.

الرئيس يرحب بالحضور

وخلال حديثه، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحضور الضخم للمعرض يعكس قوة كبيرة للتواجد وأيضًا حجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض".

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية، خلال فعاليات الافتتاح.