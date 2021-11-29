/663566/مارك-يبيع-سكن-افتراضى-بـ-2-مليون-دولار-يحقق-مبالغ-خيالية

شهدت سوق العقارات الافتراضية، التى سبق أن أعلن عنها مؤسس شركة فيس بوك، مارك، قفزة هائلة فى المبيعات خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج

قفزة هائلة فى العقارات الافتراضية على موقع ميتافيرس «مارك يجني مليارات»

وسعى الآلاف من المستثمرين إلى دفع ملايين الدولارات فى الأسواق العقارية، لتأمين أماكنهم بشأن المنازل الافتراضية فيما يدعى الميتافيرس، حيث أنها توفر وفقًا لما ذكرته شركة إدارة الأصول الرقمية Grayscale إنه يوفر فرصة الحصول على إيرادات سنوية تبلغ تريليون دولار.

عوالم افتراضية يستغلها مارك

وتعد الميتافيرس، عبارة عن فضاء عبر الإنترنت لعوالم تجريبية ثلاثية الأبعاد مترابطة، وهى تضع الشخص فى إطار عالم افتراضي به منازل وشخوص يمكن التواصل مهم والتسوق، بشكل مشابة تمامًا للعالم الحقيقي.

ووفقًا لما تم رصد فى العديد من المواقع الدولية، فإنه من المتوقع أن تستحوذ تلك الكيانات على الأراضي حيث تزدهر تلك الأنشطة بقوة وتدر أموال كبيرة على المستثمرين. كما أشار أحد المواقع الدولية المعنية بالأمر، إلى أن هناك صفقة قد جرت بشأن شراء أرض لمجموعة ميتافيرس جروب.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ميتافيرس جروب، قد حققت فى نوفمبر 2021، عملية شراء لقطعة أرض رقمية وصلت قيمتها، حوالي 618 ألف مانا، وهو ما يقارب 2.43 مليون دولار.