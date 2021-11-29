محافظ أسوان: تنفيذ 420 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة

وأوضح محافظ أسوان فى بيان اليوم الإثنين، إن حملات الإزالة شهدت منذ إنطلاقها فى 13 سبتمبر الماضى وحتى الآن تنفيذ 420 قرار إزالة للتعديات على أراض" مبان " بمساحة 215 ألفا و232 مترا مربعا، بجانب تنفيذ 138 قرار إزالة للتعديات على الأراضى زراعية وذلك على مساحة 12 فدانا و2 سهم.
وأشار إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع مديرية أمن أسوان من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة والتى تم حصرها من قبل، لافتا إلى أن غرفة عمليات المحافظة بإشراف من حازم عزت السكرتير العام تتابع يوميا مع الوحدات المحلية الوضع لحظة بلحظة للوقوف على موقف تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المختلفة، وهو الذى يتوازى مع قيام المحليات بتنفيذ الإزالة الفورية لأى حالة تعد يتم رصدها فى المهد سواء كانت على أراضى مبانى أو زراعية أو على مجرى نهر النيل وذلك بهدف استرداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة وسيطرتها على أراضيها.
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