وزير الإنتاج الحربى يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع بلغاريا

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، دانييلا فيزيقا وزيرة الاقتصاد ببلغاريا، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بمقر جناح الوزارة بالمعرض، بحضور Deyan Katratchev سفير بلغاريا بالقاهرة، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.





أوضح الوزير مرسى أن اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأصطحب الوزير مرسى وزيرة الاقتصاد ببلغاريا فى جولة بجناح وزارة الإنتاج الحربى استعرضا خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر والتى تشارك بها الوزارة فى النسخة الثانيه من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2021" وخلال الجولة تم مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكرية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية فى العديد من المجالات، مؤكدًا أن الوزارة تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربى تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير أيضًا منتجات هذه الشركات إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالإستفادة من الموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر.

من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد ببلغاريا أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام فى المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفةً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون العسكرى والمدنى بين الجانبين خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة.

وأعربت عن تطلعها لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربى والتى تمثل نموذج صناعى فريد والشركات العاملة فى مجالات مماثلة فى بلغاريا، مشيدة بما شاهدته من منتجات عسكرية حديثة ومتنوعة بجناح وزارة الإنتاج الحربى كما أشادت بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر وأنها تتطلع لمشاهدة منتجات بلغارية بأيدى مصرية فى السوق المصرى والأسواق المجاورة حيث إن مصر تعتبر بوابة العبور للسوق الإفريقى والعربى.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى تعزيزاً للعلاقات المصرية البلغارية المتميزة والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إذ تم مناقشة إمكانية التعاون فى العديد من المجالات على الصعيدين العسكرى والمدنى.