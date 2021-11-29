سفير مصر يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية ملفات التعاون الثنائى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور ياسر علوى سفير مصر بلبنان، مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتى، ملفات التعاون الثنائى بين مصر ولبنان.



جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور ياسر علوى سفير مصر بلبنان، مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتى، ملفات التعاون الثنائى بين مصر ولبنان. وناقش الجانبان، خلال لقائهما اليوم الإثنين، بالسراى الكبير مقر مجلس الوزراء اللبنانى، آخر التطورات الداخلية فى لبنان، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الدولية.

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