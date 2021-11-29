محافظ بنى سويف يؤكد أهمية البرامج التدريبية للمشاركين بالقطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أهمية تنفيذ برامج تدريبية للمشاركين بالقطاع الصحى، خصوصا بمنظومة التعامل مع فيروس كورونا وتداعياته الصحية، إذ يضمن ذلك التطور فى الأداء وتقديم خدمة أفضل، لاسيما فى ظل التغيرات المستمرة فى ظل تلك الأزمة، وقيام الدولة المصرية بجهود نوعية فى مجابهة تداعيات المرض،من خلال دعم المنظومة الصحية، توفير مراكز ثابتة ومتنقلة للتطعيم بلقاح كورونا.





جاء ذلك عقب استعراض تقرير فرع هيئة التأمين الصحى الذى قام بعرضه الدكتور محمد يحيى مدير الفرع، والذى تناول عدد من الموضوعات التى تتعلق بدور الفرع بالمنظومة الصحية، خاصة فيما يتعلق بالخطة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورنا، وفيما يخص مراكز تطعيم لقاح كورونا.

جدد المحافظ مناشدته لكل المواطنين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا الذى بذلت الدولة جهدا كبيرا لتوفيره، ضمن جهودها الكبيرة فى مجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء الذى تم تطبيقه بدء من منتصف نوفمبر الجارى والمتضمن حظر دخول العاملين والمواطنين للمصالح والجهات الحكومية إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل.

وأكد محافظ بنى سويف دعمه لجهود الفرع، وموجها برصد أى معوقات تعرقل جهود المنظومة أولا بأول لإمكانية توفير الحلول والبدائل المناسبة، مطالبا بالتنسيق والتكامل بين الجهات ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بمراكز تقديم اللقاح المنتشرة على مستوى المحافظة.

من جانبه، أوضح مدير الفرع الدكتور محمد يحيى أنه يجرى تنفيذ برنامج تدريبى لتشغيل ثلاثة مراكز لتلقى اللقاح بالتأمين الصحى بنى سويف، وتم عقد البرنامج التدريبى للفرق المشاركة بمراكز تلقى اللقاح، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية المحافظ، وإشراف وتوجيهات من الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تجهيز ثلاثة مراكز تلقى اللقاح بمستشفى التأمين الكائنة بشارع عبد السلام عارف أمام قاعة المؤتمرات، وعيادة بنى سويف الشاملة الكائنة بشارع صلاح سالم بجوار البنك الأهلى بمدينة بنى سويف، وعيادة الفشن الشاملة الكائنة بمدخل مدينة الفشن، فيما يستمر توفير اللقاح بمركز اللقاح الحالى "مركز لقاح عيادة السلام" الكائن بمبنى الهلال للتأمين الصحى بجوار مرفق الإسعاف.