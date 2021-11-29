بشرط واحد.. الصحة تبدأ غدا تطعيم الأطفال ضد لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد متحدث الصحة أن إقرار ولى الأمر شرط حصول الأطفال فى الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا على لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح أنه من المقرر فتح التسجيل أمام الراغبين فى التطعيم من تلك الفئة غدًا الثلاثاء، على أن يلى ذلك إرسال رسائل هاتفية لإبلاغهم بمكان وموعد تلقى الجرعة.

كان مجلس الوزراء أعلن الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا"، بعدما سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.