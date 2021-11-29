مباحثات مصرية لبنانية لبحث ملفات التعاون الثنائي بين البلدين

بحث سفير مصر بلبنان، الدكتور ياسر علوي، مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ملفات التعاون الثنائي بين مصر ولبنان.
وناقش الجانبان - خلال لقائهما اليوم الاثنين بالسراي الكبير مقر مجلس الوزراء اللبناني - آخر التطورات الداخلية في لبنان، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الدولية.
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