«الصحة» تكشف حقيقة وصول مصري يحمل متحور "أوميكرون" على طائرة بها خالد عليش

قال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لوصول مواطن مصري حامل لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" إلى مطار القاهرة، على طائرة قادمة من جنوب إفريقيا، كان بين ركابها الإعلامي خالد عليش وزوجته.

وأكد "عبدالغفار" أن الطائرة كان على متنها 11 راكبا مصريا، موضحا أن نتائج تحاليل جميع الركاب جاءت سلبية لفيروس كورونا.

وأضاف أنه وفقا لأحدث الإجراءات التي أوصت بها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، فإن ركاب الطائرة سيخضعون للعزل فى المنزل لمدة أسبوعين، على أن يتم عمل تحليل PCR بعد قضاء 7 أيام فى العزل.