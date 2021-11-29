قال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لوصول مواطن مصري حامل لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" إلى مطار القاهرة، على طائرة قادمة من جنوب إفريقيا، كان بين ركابها الإعلامي خالد عليش وزوجته.
وأكد "عبدالغفار" أن الطائرة كان على متنها 11 راكبا مصريا، موضحا أن نتائج تحاليل جميع الركاب جاءت سلبية لفيروس كورونا.
وأضاف أنه وفقا لأحدث الإجراءات التي أوصت بها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، فإن ركاب الطائرة سيخضعون للعزل فى المنزل لمدة أسبوعين، على أن يتم عمل تحليل PCR بعد قضاء 7 أيام فى العزل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الصحة» تكشف حقيقة وصول مصري يحمل متحور "أوميكرون" على طائرة بها خالد عليش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.