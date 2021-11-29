الرئيس السيسي يهنئ موريتانيا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي،برقية تهنئة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال . كما أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم، إلى سفارة موريتانيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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