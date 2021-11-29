انت الان تتابع تفاصيل خبر فتح باب العمرة للمصريين والشروط اللازمة للحصول على تأشيرة العمرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الحج والعمرة بإصدار بيان يفيد بالسماح للراغبين في أداء مناسك العمرة للمصريين ولجميع الدول وذلك بعد انقطاع دام لمدة تزيد عن 20 شهر، كما حددت الضوابط والشروط اللازمة للسماح بدخول المملكة لأداء المناسك، فيما أعلنت هيئة الطيران السعودية عن إعادة فتح الخطوط الجوية المباشرة بين مصر والسعودية من يوم الأربعاء المقبل 1 ديسمبر.

الشروط اللازمة للقدوم لأداء العمرة

حددت وزارة الحج والعمرة عدة شروط واجب توافرها لإصدار تأشيرات العمرة بعد فتح الباب العمرة للمصريين وباقي الدول المسموح لها بالسفر إلى المملكة وأكدت على الشرط الأساسي للحصول على تأشيرات العمرة أن يكون المعتمر حاصل على جميع جرعات اللقاح والتحصين ضد فيروس كورونا:

التأشيرات القادمة من الدول المسموح لها السفر المباشر للسعودية المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد بالمملكة بالبدء في أداء مناسك العمرة دون الحاجة للخضوع لحجر صحي.

أما في ما يتعلق بالتأشيرات القادمة من الخارج ومحصنين بلقاحات غير معتمدة بالمملكة (اللقاح الصيني والروسي) يجب عليهم قضاء حجر لمدة 3 أيام داخل المملكة وبعد 48 ساعة من انتهاء الحجر يقدم نتيجة فحص PCR السلبية لاستكمال رحلة العمره.

الدول المسموح لها بدخول المملكة السعودية مباشرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عودة الطيران المباشر دون الحاجة إلى الخضوع لحجر صحي خارج المملكة مع 6 دولة وهم مصر وإندونيسيا والبرازيل والهند وفيتنام وباكستان مع تطبيق الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام للجميع الحاصلين على اللقاحات المعتمدة من المملكة والغير المعتمدة، كما وضعت الوزارة عدة شروط للدخول للأراضي السعودية كالتالي:

إجراء مسحة PCR قبل السفر للمملكة وبمجرد وصوله للمطار بالمملكة سيتم منحه اللقاح المعتمد داخل السعودية لذلك لا يشترط على المسافر أن يكون حاصل على اللقاح والتسجيل على منصة قدوم.

ويتم حجر مؤسسي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المخصصة لاستقبال الوافدين على نفقة الوافد وبعدها يتلقى اللقاح مجانًا.

والجدير بالذكر سيتم إعداد التأشيرات العمره المخصصة لمصر سواء كانت كوتة عددية أو حصة مفتوحة من خلال البوابة المصرية للعمرة، وكذلك تحديد مدة برنامج العمرة والحد الأقصى لتسكين المعتمرين بفنادق مكة والمدينة المنورة.