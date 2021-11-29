/663576/محافظ-البحيرة-يتففد-أعمال-كوبرى-أبو-حمص-الجديد-وكوبرى-مشاه-دسونس-الحلفاية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن كوبرى مزلقان أبو حمص الجديد الجاري تنفيذه بمدينة أبو حمص يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها بعد فترة طويلة شهدت التكدس والإزدحام والكثافات المرورية نظراً لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعى يفصله محطة ومزلقان القطار ويرصد دوت الخليج التفاصيل. جاء ذلك خلال تفقد اللواء المحافظ لأعمال تنفيذ الكوبرى على الطريق الزراعي السريع ليمتد بطول ١٢٧٠ متر حتى داخل المدينة أعلى السكة الحديد ويشتمل الكوبرى على عدد ٨ نزلات لربط المدينة والطريق الزراعى وبعرض ٢٤ متر وبتكلفة إجمالية ١٦٠ مليون جنية، مناصفة بين المحافظة ووزارة النقل . حيث تابع المحافظ الأعمال الجارية التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى ومن المتوقع الانتهاء منه يونيو ٢٠٢٢ .

هذا وقد أكد المحافظ أن الكوبرى يأتي ضمن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى شتى القطاعات بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين، مشيراً إلى دعم الدولة المتواصل والغير مسبوق للتوسع فى تلك المشروعات العملاقة من أجل المواطنين .

محافظ البحيرة يتففد أعمال إنشاء كوبرى مزلقان أبو حمص الجديد وكوبرى مشاه دسونس الحلفاية

من ناحية أخرى قام المحافظ بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري مشاه دسونس الحلفاية على الطريق الزراعى السريع بنطاق مركز أبو حمص، حيث تشمل الأعمال إنشاء حارتين لسهولة عبور المشاه والدواب والمركبات الخفيفة بتكلفة ٣٠ مليون جنية ، وهو عبارة عن كوبري معدني بإجمالي عرض ٧م وبطول ٤٠م عمودي على الطريق الزراعي بالإضافة إلى منحدرات بإجمالي طول ٤٠٠م وعرض ٤م ، ومقرر الإنتهاء من تلك الأعمال خلال شهرين .

هذا وقد أكد المحافظ أن ما تشهده مصر حاليا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية يُعد إنجازا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافه مناحي الحياة.

مشيراً أن قطاع الطرق والكبارى من المشروعات التي أولها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما واسعا لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والقضاء على زحمة الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال ، إلى جانب ذلك تخفيف الازدحام المروري، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري. واتساقًا مع توجيهات فخامة السيد الرئيس وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية.

وتنفيذ خطة شاملة لإستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكبارى باعتبارها الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

محافظ البحيرة يتففد أعمال إنشاء كوبرى مزلقان أبو حمص الجديد وكوبرى مشاه دسونس الحلفاية

كما أكد اللواء هشام آمنه أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق ايقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع و يسهم في دفع عجلة الاستثمار وبالتالي ايجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

ورافق محافظ البحيرة خلال الجولة ، م.حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبوحمص ، م.نصر أبو طبيخ مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري ، وأ عادل الطنيجي عضو مجلس الشيوخ وم.فايز الجندي مدير مديرية الطرق ، .