نواب البرلمان لـ دوت الخليج عن انطلاق معرض إيديكس 2021: يؤكد ثقل الدولة الدولي في المنطقة.. وإنجاز ضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا برعاية الرئيس السيسى.. فيديو

/663568/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصر-عن-انطلاق-معرض-إيديكس-2021-يؤكد-ثقل-الدولة-الدولي-في-المنطقة-وإنجاز-ضخم-بقطاع-الصناعات-العسكرية-في-مصر-وإفريقيا-برعاية-الرئيس-السيسى-فيديو

انطلقت فعاليات افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، بحضور الرئيس السيسي، والذى يستمر على مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة.

دوت الخليج

الرئيس يرحب بالحضور

وخلال حديثه، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحضور الضخم للمعرض يعكس قوة كبيرة للتواجد وأيضًا حجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض".

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية، خلال فعاليات الافتتاح.

إبراهيم المصري: معرض إيديكس الدولي يؤكد ثقل الدولة الدولي في المنطقة

قال النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة لادفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إطلاق فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر في غاية الأهمية خاصة انه نال على اهتمام العالم أجمع.

دوت الخليج

وأضاف النائب إبراهيم المصري في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هذا الحدث يعطي انطباع للعالم على مدى الامان والاستقرارالذي تعيشه مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضع النائب ابراهيم المصري، أن مصر انتقلت بشكل كبير وتطورت في مجال التصنيع الحربي، وهو ما يوجه الانظار للدولة أضافة إلى زيادة ثقلها الدولي في المنطقة، موجها التحية لرجال القوات المسلحة لجهودهم المبذولة في كل المجالات لرفعة بلادهم.

حازم الجندي: معرض إيديكس 2021 يعكس جهود القوات المسلحة في تعزيز ثقة العالم بمصر

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إطلاق فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الجندي، في بيان له، إن المعرض الدولي "إيديكس 2021"، في النسخة الثانية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس نحو ضرورة وضع مصر على خريطة المعارض الدولية واستعراض الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة المصرية والجيش المصري، في مجال التسليح وفقا للمعايير الدولية المتخصصة ذو الكفاءة العالية، وتوسيع الشراكة الدولية مع عدد كبير من الدول سواء على المستوى العربي أو الأوروبي في مجال التصنيع العسكري، وتعزيز ثقة العالم أجمع بمصر.

وأكد أن هذا المعرض عكس صورة مشرفة ومعبرة عن آمال وطموحات القيادة السياسية، والمواطن المصري على حد سواء، فيما يتعلق بوضع مصر على خارطة المنافسات الدولية، خاصة في المجالات التي كانت مصر تعتمد فيها على الاستيراد طيلة السنوات الماضية، إلى أن امتلكت كافة المقومات التي جعلتها اليوم تنافس دول العالم بمصانع تسليح محلية وبخطوط إنتاج مصرية، وبمشاركة الجناح المصري بنسبة 15% من المساحة الإجمالية للمعرض.

وأشار المهندس حازم الجندي، أن دعوة مصر لعدد من الشركات العالمية في مجال الصناعات العسكرية، والتى وصلت إلى 400 شركة عالمية يمثلون 42 دولة كبرى و 56 وفدا رسميا تمثيله رفيع المستوى،لا يقل عن وزير دفاع أو رئيس أركان، الأمر الذي يضفي على المعرض صفة العالمية ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بقدرتها على تنظيم معرض عالمي في مجال جديد، ويعزز سمعة مصرالدولية بشكل إيجابي.

نورا علي: إيديكس 2021 إنجاز ضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا برعاية الرئيس السيسى

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن إنطلاق معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية اليوم والذي تستضيفه مصر ويقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، إنجاز ضخم جديد على أرض الجمهورية الجديدة ، والذى يأتي بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى ، وكذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وقالت رئيس سياحة النواب أن معرض "إيديكس 2021" يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية) وفرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة ، وكذلك تبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأشادت النائبة نورا على بالحضور الكبير الضخم من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم والذى يعكس قوة ومكانة مصر والتواجد والتنظيم وحجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض .

أحمد مهني: انطلاق معرض ايديكس في نسخته الثانية رسالة قوية للعالم

اشاد النائب احمد مهني ، عضو مجلس النواب ، بانطلاق معرض ايديكس في دورته الثانية اليوم والذي يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على انه تم انطلاقه في توقيت غاية الأهمية.

واوضح مهني، خلال البيان الصادر له، إن انطلاق المعرض يعطي رسالة قوية للعالم بأن مصر أمنة ومستقرة ، ويعتبر هو الحدث الثالث على التوالي خلال هذا الشهر والذي يؤكد على امان واستقرار الدولة المصرية، متابعا : "400 شركة بتعرض انتاجها من 41 دولة من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية " .

وأشار عضو مجلس النواب، الي ان معرض ايديكس يعتبر من الفرص الكبيرة لتسويق تلك المنتجات المصرية والعربية للسوق العالمي ، خاصة وان هناك عدد كبير من القادة بالكليات العسكرية متواجدين في المعرض للاطلاع على منظومة الأسلحة الحديثة .