/663561/تفاصيل-القبض-على-مزيف-الشهر-العقاري--بالنصب-على-المواطنين-في-الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض موظفي الشهر العقار، وفي إطار جهود مكافحة الجريمة بشتي صورها، لا سيما في مجال جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض موظفي الشهر العقار في الإسكندرية

مكافحة جرائم الأموال العامة

واشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن سائقا، يقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، يمارس نشاطا احتياليا بالنصب على المواطنين المترددين على أحد مكاتب الشهر العقاري، بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وتم التوصل لواحدة من المجني عليهم، وهي صاحبة مركز للخدمات الحكومية، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، والتي أقرت أن المتهم المذكور احتال عليها للاستيلاء منها على مبالغ مالية، نظير إنهاء إجراءات استخراج العديد من التوكيلات الخاصة بالمواطنين.

القبض على المتهم

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، في إلقاء القبض على المتهم المذكور، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترفا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.