/663565/الداخلية--تكشف-غموض-فيديو-خطف-طفل-في-عز-النهار
تواصل الأجهزة بوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، كشف غموض تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع فيسبوك، يتضمن فيه قيام شخص بدائرة مركز شرطة قليوب بالسير خلف طفل، واستيقافه والتحدث معه محاولا اصطحابه معه، وتركه بعد ذلك، وتداول المقطع تحت عنوان "بلاغ للنائب العام خطف طفل فى عز النهار".
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كشف غموض تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع فيسبوك
مهتز نفسيا ومضطرب سلوكيا
وتم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو «عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب»، «مهتز نفسيا ومضطرب سلوكيا»، كما أتضح أنه بتاريخ 27 الجارى وحال سيره بدائرة مركز شرطة قليوب استوقف الطفل المذكور «7 سنوات»، ومقيم بذات العنوان، وطلب منه مرافقته للهو بحيوان أليف «كلب»، ولدى رفض الطفل تركه وإنصرف على النحو الوارد بالمقطع.
مقطع الفيديو
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية المذكور، وباستدعاء الطفل حضر ووالدته "ربة منزل" وأيدت ما جاء بالأنتقال والفحص، وعلمها بالواقعة من ابنها وتحصلها على مقطع الفيديو من إحدى الكاميرات بمحل سكنهم ، وأضافت قيامها بإرسال المقطع لوالد الطفل «سائق»، «متواجد بمحافظة جنوب سيناء للعمل»، والذى تداوله على صفحته الشخصية، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة لدى علمها بالحالة المرضية للمذكور، وبسؤال والد المذكور، وشقيقه أمام رجال المباحث، وأحد قاطنى المنطقة" قالوا بأنه مهتز نفسيا ويعانى من اضطرابات سلوكية، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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