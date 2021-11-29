/663569/وكيل-اتصالات-البرلمان-معرض-إيديكس-حدث-ضخم- يؤكد-قدرة-الدولة-المصرية-لحماية-أراضيها

قال النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن إطلاق فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر يدعو للفخر ويضع مصر على خارطة الدول المنظمة لاستقبال معارض السلاح عالميا.

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وتابع النائب أحمد نشأت منصور في تصريحات له أن المعرض المصرى هو الأهم في مجال التسليح في أفريقيا والشرق الأوسط، منوها إلى استعداد القوات المسلحة في استقبال الضيوف والبالغ عددهم 10 آلاف زائر بالاضافة إلى مشاركة 400 شركة عالمية بالتمثيل عن 42 دولة كبرى.

ولفت ان اقتحام سوق معارض السلاح يؤكد ثقل الدولة المصرية، ودورها في الحفاظ على الأمن والسلام، حيث أن هذا المعرض يؤكد متابعة مصر لأحدث ما وصل إليه العلم العسكري في الصناعات العسكرية.

وكيل اتصالات البرلمان: معرض إيديكس حدث ضخم يؤكد قدرة الدولة المصرية لحماية أراضيها

ونوه وكيل لجنة الاتصالات النائب أحمد نشأت أن هذا الأمر يعكس القوة العسكرية التي وصلت إليه الدولة المصرية، كما أنه بصدد إعلان للعالم بقوة الدولة وقدرتها على حماية أراضيها.

فعاليات افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021

وانطلقت فعاليات افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، بحضور الرئيس السيسي، والذى يستمر على مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة.

الرئيس يرحب بالحضور

وخلال حديثه، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحضور الضخم للمعرض يعكس قوة كبيرة للتواجد وأيضًا حجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض".

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية، خلال فعاليات الافتتاح.