/663570/حسام-لبن-مشاركة-قادة-العالم-العسكريين-بمعرض-إيديكس-2021-مؤشر-ثقة-في-مصر

أكد المهندس حسام لبن أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أهمية انطلاق المعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، اليوم، فى نسخته الثانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن تنظيم مصر لذلك المعرض يؤكد قوة الدولة المصرية واستقرار أوضاعها الأمنية، كما يؤكد نجاح النسخة الأولى من المعرض التى نظمتها مصر فى عام 2018.

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وأكد أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، في تصريح له اليوم، أن حرص عدد كبير من الشركات والقادة العسكريين من مختلف دول العالم، على المشاركة فى المعرض، يدل على ثقتهم فى مصر وما تنظمه من فعاليات هامة، كما يدل على أن معرض إيديكس أصبح مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

وأوضح لبن، أن المعرض يمثل فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف الجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، لعرض أحدث التقنيات وفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية.

حسام لبن: مشاركة قادة العالم العسكريين بمعرض "إيديكس 2021" مؤشر ثقة في مصر

وأشاد، بالجناح المصري في المعرض والذى يمثل نحو 15% من مساحة المعرض الكلية، والذى يشمل عدة جهات أبرزها وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات وشركة الترسانة البحرية وجهاز الخدمات والصناعات البحرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وسلاح المركبات.

وأضاف لبن، ان حرص مصر على تنظيم مثل تلك الفعاليات الدولية مثل منتدى شباب العالم والمعرض الدولى للصناعات العسكرية وغيرها من المؤتمرات والمنتديات الإقتصادية على المستوى الإفريقى والدولى، يؤكد إستعادة مصر دورها المحورى على المستوى الدولى والإقليمى، بفضل قيادتها السياسية التى نجحت فى تغيير نظرة العالم لمصر فى السنوات الأخيرة.

وأشار أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إلى المكاسب التى تعود على البلاد من وراء مثل تلك الفعاليات الدولية على المستوى الإقتصادى والسياحى والتأثير الدولى أيضا، موضحا ان المعرض الدولى للصناعات العسكرية يساعد فى تسويق المنتجات المصرية والعربية للسوق العالمي.

وانطلقت اليوم النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الشكر إلى القائمين على عملية تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، قائلا: "أشكر القائمين على هذا المعرض والجهد المبذول الذى يعكس منظر أكثر من رائع".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح المعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021": "أتمنى التوفيق لكل الشركاء في إيديكس.. شكرا جزيلا".