/663571/محمد-منظور-مصر-في-عهد-السيسي-حققت-انجازات-غير-مسبوقة-في-الاستثمار-بالمشروعات-القومية-والتنموية

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت انجازات غير مسبوقة في الاستثمار بالمشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، والتي استهدفت رفع معدلات النمو الاقتصادي، مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وخفض معدلات البطالة.

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وأضاف منظور في بيان، أن القيادة السياسية قدمت للعالم نموذج فى الإصلاح الاقتصادي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، مُشيرًا إلى أن المشروعات القومية العملاقة التي دشنتها مصر في السنوات الأخيرة الماضية جعلتها واحدة من أهم دول المنطقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجذبت المزيد من الاستثمارات الاقليمية والعربية والأجنبية، مُذكرًا أن الرئيس عمل خلال السنوات الماضية وفق خطة مُحكمة واستراتجية قائمة على تحقيق نهضة تنموية قومية شاملة وكذلك الاهتمام بحياة المواطن المصري ضمن مبادرة "بناء الإنسان المصري".

منظور: مصر في عهد السيسي حققت انجازات غير مسبوقة في الاستثمار بالمشروعات القومية والتنموية

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه في عهد الرئيس السيسي ولأول مرة منذ عقود يكون هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية بتنمية وتطوير الأقاليم ومحافظات الصعيد والوجه البحري من خلال تنفيذ مشروعات قومية تساعد على عملية التنمية الشاملة والاستفادة من الإمكانيات التي تتميز بها محافظات الجمهورية مما يترتب عليه تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتابع:"تلك الانجازات التي تحققها الدولة المصرية من بين حين لآخر كانت بدعم الشعب المصري وثقته في كافة مؤسسات الدولة وايمانهم القاطع بنهضة مصر وتطويرها في شتى المجالات".