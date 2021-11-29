/663572/الأهلي-يرفض-استلام-خطاب-الأولمبية-بخصوص-نتيجة-الانتخابات-ويتمسك-بفوز-العامري-بمنصب-النائب

رفض النادي الأهلي استلام خطاب من اللجنة الأولمبية المصرية مدرج فيه نتيجة انتخابات النادي الأخيرة من وجهة نظرها، التي لم يتم إدراج اسم السيد: العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء فيها ضمن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت حيثيات رفض النادي أنه لم يتقدم للجنة الأولمبية بأوراق ومحاضر الجمعية العمومية لاعتمادها حتى الآن. وفوجئ باللجنة الأولمبية ترسل الخطاب المشار إليه طواعية دون سبب واضح، الأمر الذي ترتب عليه قيام إدارة النادي بمخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية تؤكد فيه على سلامة كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، التي جرت تحت إشراف الجهة الإدارية المفوضة من اللجنة الأولمبية في ذلك.

وأن العامري فاروق فاز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، بعدما تم عرض أمره على الجمعية العمومية من خلال استمارة التصويت المعتمدة من الجهة الإدارية ومدون أمام اسمه «موافق، غير موافق» لاعتماد فوزه بالتزكية بناء على قرار الجهة الإدارية.

وحصل العامري فاروق على نسبة تزيد على 25% من عدد الحضور (94%) وهو ما يفي بفوزه بالتزكية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

وأن طلب عرض أمره على الجمعية العمومية مرة ثانية يتنافى مع المنطق واللوائح والقوانين، فقد تحقق الغرض عندما تم إدراج اسمه في استمارة الترشيح، وقام أعضاء الأهلي بالتصويت عليه وحاز على أعلى الأصوات «19472».

نتائج الأصوات

نستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن: محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200

القائمة

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.