/663573/مجدي-سيف-معرض-إيديكس يمثل-إنجاز-كبير-للدولة-المصرية-وهى-فى-طريقها-للجمهورية-الجديدة

أكد اللواء مجدى سيف عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان انطلاق معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية ( إيديكس ٢٠٢١ ) والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى يمثل إنجاز كبير للدولة المصرية وهى فى طريقها للجمهورية الجديدة .. خاصة وانه يأتى بمشاركة كبار العارضين والشركات العالميةً .

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واشار سيف الى ان المعرض يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية فى مصر وأفريقيا ويمثل فرصةً لفتح أفاق جديدة للتعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية .. كذلك تبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية

فعاليات افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021

وانطلقت فعاليات افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، بحضور الرئيس السيسي، والذى يستمر على مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة.

الرئيس يرحب بالحضور

وخلال حديثه، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحضور الضخم للمعرض يعكس قوة كبيرة للتواجد وأيضًا حجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض".

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية، خلال فعاليات الافتتاح.

جال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الدفاعية والدولية.