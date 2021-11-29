عاجل- السيسى يوجه بربط جهود حماية الشواطئ بتطوير الطرق الجديدة

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة "مشروعات حماية الشواطئ الساحلية المصرية على البحر المتوسط".
وقد تم فى هذا الإطار استعراض الجهود والإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية الشواطئ امتداداً من منطقة أبو قير إلى الساحل الشمالى الغربى، وذلك بالاستعانة بالدراسات الفنية والتخصصية اللازمة التى تم إعدادها بالتنسيق مع كبرى الخبرات الفنية الاستشارية من الجامعات والشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف تطوير المنظور المستقبلى لحسن استغلال الطبيعة الجاذبة للسواحل المصرية بامتدادها على البحر المتوسط شمالاً، بما يعود بالتنمية على الدولة المصرية واقتصادها القومى، وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وقد وجه السيد الرئيس بربط جهود حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط وما يتبعها من مشروعات، بالتطوير الجارى حالياً فى شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، وذلك تكاملاً مع الجهود القائمة لربط الساحل الشمالى الغربى بالبحر الأحمر ومنها محور العين السخنة / العلمين، وذلك فى اطار المفهوم الاستراتيجى الشامل للبنية التحتية الحديثة للدولة خاصة الشبكة القومية للطرق والكبارى ومنظومة الموانئ الجديدة.
كما أشار السيد الرئيس لاهمية قيام شركات المقاولات باعتبارها كيانات اقتصادية ضخمة، بالقيام بدراسات متكاملة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج ذات الصلة بنشاطهم الانشائى، الامر الذى يدعم من عملهم ويساهم فى امتلاك القدرة، وتوطين الصناعة، وتوفير العملة الاجنبية، بالاضافة الى اتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل.
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