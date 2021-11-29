شكرى يلتقى نظيريه المجرى والسلوفينى

جدة - نرمين السيد - التقى ‎سامح شكرى وزير الخارجية، بنظيره المجرى بيتر سيارتو، وتم التطرق إلى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وأهمية مواصلة الدفع قدمًا بمجالات التعاون الثنائى والعمل المشترك، واستمرار التنسيق فى مواجهة التحديات الدولية المتنامية.





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