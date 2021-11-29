الأهلي يلجأ لهيئة قضايا الدولة لحسم فوز «العامري فاروق» بمنصب النائب بالتزكية

أرسل النادي صباح اليوم خطابًا لهيئة قضايا الدولة الموقرة، يطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، الذي جرى يوم الجمعة الماضي، ولم يتسلمه النادي حتى تاريخه، والذي يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2021-2025 في فئات مناصبه المختلفة (الرئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - أعضاء فوق السن - أعضاء تحت السن)، وذلك وفقًا للإعلان الذي تفضل به المستشار الجليل رئيس اللجنة القضائية بعد الانتهاء من عملية الفرز.

فقد جاء في الإعلان أنه تم عرض اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وحصوله على موافقة أكثر من 25% من عدد الحضور، وهو ما يؤكد أن طلب عرض أمر المرشح على الجمعية العمومية مرة ثانية يدعو للدهشة والاستغراب، خاصة أنه تم عرضه بالفعل من خلال استمارة التصويت المعتمدة والمختومة من الجهة الإدارية، التي تم إدراج اسم العامري فاروق فيها لاعتماد فوزه بالتزكية، وحصل على نسبة تأييد من أعضاء النادي تجاوزت 94% من الحضور، وذلك لإعلاء سلطة الجمعية العمومية، وحفاظًا على استقرار مؤسسة النادي الأهلي التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن.