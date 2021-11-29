/663575/خالي-من-السكان-انهيار-منزل مكون-من-16-شقة-في-شبرا

أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، لانهيار منزل بشبرا، أن المنزل مكون من أرضى و 4 طوابق على مساحة 150 مترا، وكل دور به 3 شقق ماعدا الدور الأرضى والأخير به شقتان فقط بإجمالى 16 شقة سكنية، والمنزل خال من السكان بتاريخ 27 نوفمبر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انهيار عقار مكون من 16 شقة وتم إخلاء السكان

المعاينة الأولية

وأكدت المعاينة أن العقار سقط اليوم ونتج إلى تأثر العقارات المواجهة لتلك المنزل، حيث تم إخلاء منزل من 5 طوابق رقم 18 من السكان، والمنزل رقم 20 و22 بمعدل 10 أسر بتلك المنازل لحين الانتهاء من إجراء المعاينة اللازمة لكافة العقارات المجاورة له، وانتداب لجنة هندسية لكتابة التقارير اللازمة لكافة المنازل حرصًا على سلامة المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وأيضا كان المنزل خال من السكان انهار مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلي المكان الواقعة، ولم يتسبب عنه اي مصابين، وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارا يفيد بانهيار منزل بمنطقة شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة، وبالأنتقال والفحص أتضح انهيار منزل قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، كما أتضح أن المنزل وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد اى سكان بداخله نهائيا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيقات.