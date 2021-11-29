/663579/حادث-مروع-يتسبب-في-إصابة 6-أشخاص-بينهم-أطفال-في-حادث-تصادم-بالمنيا

شهد الطريق الدائرى بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الأثنين، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي

تفاصيل الحادث

وبالأنتقال والفحص لأجهزة الأمنية، تم نقل المصابين إلي المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وكانت تلقت أجهزة الأمن بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارتين ملاكي، بالطريق الدائري أمام قرية بلهاسا التابعه لدائرة المركز.

المصابين:-

وبالمعاينة والفحص لرجال المباحث، أتضح أن حدوث تصادم سيارتين، ومما نتج عن إصابة 6 أشخاص وهم، محمد عبدالمنعم وبيشوي منير ومحمد حسن، وابنائه ريتاج وسما وحسن، مقيمون جميعا بمركز العدوة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، لانهيار منزل بشبرا، أن المنزل مكون من أرضى و 4 طوابق على مساحة 150 مترا، وكل دور به 3 شقق ماعدا الدور الأرضى والأخير به شقتان فقط بإجمالى 16 شقة سكنية، والمنزل خال من السكان بتاريخ 27 نوفمبر.

المعاينة الأولية

وأكدت المعاينة أن العقار سقط اليوم ونتج إلى تأثر العقارات المواجهة لتلك المنزل، حيث تم إخلاء منزل من 5 طوابق رقم 18 من السكان، والمنزل رقم 20 و22 بمعدل 10 أسر بتلك المنازل لحين الانتهاء من إجراء المعاينة اللازمة لكافة العقارات المجاورة له، وانتداب لجنة هندسية لكتابة التقارير اللازمة لكافة المنازل حرصًا على سلامة المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وأيضا كان المنزل خال من السكان انهار مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلي المكان الواقعة، ولم يتسبب عنه اي مصابين، وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارا يفيد بانهيار منزل بمنطقة شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة، وبالأنتقال والفحص أتضح انهيار منزل قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، كما أتضح أن المنزل وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد اى سكان بداخله نهائيا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيقات.