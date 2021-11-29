«رئيس إعلام البرلمان» عن منح الضبطية القضائية لمواجهة إسفاف المهرجانات «المواطن المصري محتاج عين وأذن أخرى»«فيديو»

/663580/رئيس-إعلام-البرلمان-عن-منح-الضبطية-القضائية-لمواجهة-إسفاف-المهرجانات-المواطن-المصري-محتاج-عين-وأذن-أخرىفيديو

تحدثت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لـ دوت الخليج، عن توافق اللجنة على منح الضبطة القضائية لنقابة المهن الموسيقية لمواجهة إسفاف المهرجانات، مؤكدة على أنه لا يزال مقترح، وسيتم عرضه على الجلسة العامة من أجل الإقرار النهائى.

دوت الخليج

وأكدت درية شرف الدين، أن كما هو معروض بأن الضبطية القضائية مشروطة بموافقة وزير العدل،مشيرة إلى أنه مع النقاش والحوار سيتم التواصل لأفضل شيئ يخدم عمل نقابة المهن الموسيقية، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية تقول أن المواطن المصرى يستحق عين أخرى وأذن أخرى قائلة:«كما يعلم الجميع أن الأوضاع تكون منفرطة بسوق الغناء والفن ..وأعتقد أن المواطن المصرى يستحق أن يكون له عين وأذن أخرى تقدم له كل ما هو أفضل».

«رئيس إعلام البرلمان» عن منح الضبطية القضائية لمواجهة إسفاف المهرجانات « المواطن المصري محتاج عين وأذن أخرى»

ووافقت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية في المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

وتنص المادة 70 على يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون كانت النقابات الفنية قد ايدت هذا المقترح امس بحضور هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين موضحين أن الضبطية القضائية تستهدف مواجهة " اغاني المهرجانات " غير اللائقة

«رئيس إعلام البرلمان» عن منح الضبطية القضائية لمواجهة إسفاف المهرجانات « المواطن المصري محتاج عين وأذن أخرى»

و كانت النقابات قد رفضت سحب صفة الضبطية القضائية من النقابات المهنية والفنية محذرة من ان ذلك سيغل يد النقاباتالجدير بالذكر ان مشروع القانون نص على تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل دون تصريح بفنون المسرح والسينما و نص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف ذلك وتضاعف الغرامة في حالة العودة.