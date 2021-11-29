/663581/تحيا-مصر-ينشر-الصور-الأولى-لعقار-شبرا-المنهار

تتجه أنظار الكثير من المواطنين إلى جرى بشأن عقار شبرا، الذى تعرض للانهيار منذ قليل، والذى هو مكون من عدد طوابق خمسة.

دوت الخليج عقار شبرا المنهار وسريعًا رصد موقع دوت الخليج، الوضع القائم فى عقار شبرا المنهار، والذى تحطمت كل طوابقه وهبطت إلى أسفل. وتوجهت قوات الحماية المدنية، على الفور إلى موقع الحادث وتبين أنه غير مأهول نهائيًا بالسكان ومن ثم أخطرت النيابة العامة وتم تحرير محضر على الفور. صور أولى من عقار شبرا المنهار وخلال الساعات الماضية، جرى سقوط عددًا من الطوابق السكنية غير المأهولة بمنطقة شبرا بوسط القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج ينشر الصور الأولى لعقار شبرا المنهار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.