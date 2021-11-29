/663582/بالصور-موسيماني-يتابع-مباراة-أهلي-2006-أمام-الإنتاج-الحربي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور مباراة فريق الناشئين مواليد 2006 أمام الإنتاج الحربي، التي تقام بينهما عصر اليوم على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء حرص موسيماني على متابعة المباراة في ظل اهتمامه بقطاع الناشئين، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح من خلال تصعيده عددًا كبيرًا من شباب وناشئي الأهلي للتدريب مع الفريق الأول.

وكان في استقبال موسيماني خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وعدد من إداريي القطاع، ودخل المدير الفني الجنوب إفريقي في حديث جانبي مع بيبو ليطمئن منه على قطاع الناشئين.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.

أهداف غزل المحلة

رد غزل المحلة بالهدف الاول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليسجل عبده يحيى من تقيليص الفارق في المباراة.

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

وضرب الدولي التونسي علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلي ليؤكد على فوز المارد الأحمر في اللقاء، من خلال كرة حرة من على حدود منطقة الجزاء.