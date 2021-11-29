كيروش يعقد مؤتمر صحفي غدا.. تفاصيل

يعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيًا ظهر غد قبل التدريب للحديث عن لقاء المنتخب اللبناني في بداية مشوار الفريق في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب التي تضم معهما منتخبا الجزائر والسودان، ويعقد المؤتمر في المركز الإعلامي للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وكان المنتخب قد أدى مرانه عصر اليوم على الملعب المخصص لتدريباته بمشاركة جميع لاعبيه في البطولة بعد انضمام أحمد حجازي. اهتم المران المغلق حسب الترتيبات المنظمة للبطولة بالجانب التكتيكي ، ومن المقرر أن يسمح لوسائل الإعلام بمتابعة الدقائق الخمسة عشر الأولى من مران الغد الذي سيقام في الثالثة عصرا بتوقيت الدوحة. قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021 حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي. خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود-أحمد حجازي خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل. أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة. محمد شريف: لعب4 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع مروان حمدي: لعب 6مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف أسامة فيصل: لعب 5 مباريات، لم يسجل، صنع هدف.

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