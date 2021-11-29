/663584/الضرة-مرة-كواليس-مقتل-سيدة-على-يد-ضرتها-بطنطا

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الغربية، اليوم الأثنين، جهودها في كشف لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالعجيزي بدائرة قسم أول طنطا، وأوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث أن وراء هذة الجريمه مأسوية هي ‏‏«الضره» المجني عليها، حيث انتهزت السيدة الفرصه خلو المنزل من أقاربها، وقامت على الفور ‏بقتلها، وبدأت في العويل والصراخ بعد ذلك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كشف غموض مقتل سيدة بطنطا

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث التي أجريت برئاسة الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا أن ربة منزل أنهت حياة ضرتها ، بسبب الغيرة القاتلة، وأوضحت التحريات، أن المتهمة أنهت حياة ضرتها، بعد زين لها الشيطان انتهاز فرصه خلو المنزل من ساكنيه، وقامت ‏بقتلها، ثم بدأت في العويل والصراخ، مستغيثة بزوجها لإبعاد الشبهة عنها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة مقتوله داخل إحدى الشقق بمنطقة العجيزي بدائرة القسم، وطلبت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وغموض الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، والتي قررت بتشريح الجثة ودفنها وسماع أقوال المتهمين بقتلها .