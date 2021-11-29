/663586/وزارة-الحج-بالسعودية-تحدد-شروط-أداء-العمرة

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة الطريقة التى من خلالها يمكن السفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الاجراءات التى اتخذتها مؤخرًا بشأن الدول التى كانت ممنوعة إلى السفر إليها بسبب عدم كفاية الاجراءات الصحية بها.

دوت الخليج

شروط الحج والعمرة

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فإنه هناك إجراء ضرورى لابد من اتباعه بالنسبة للمواطنين القادمين من الدول التي كانت محظورة فى وقت لاحق.

وأكدت الوزارة فى بيان صادر لها منذ قليل، أنه على المواطنين الراغبين فى أداء العمرة، المحصنين بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد من المملكة مثل ( فايزر_ استرازينيكا – جونسون – موديرنا)، فسوف يتاح لهم القيام بأداء العمرة مباشرة.

لأداء مناسك الحج والعمرة.. تعرف على الشروط

وحددت المملكة العربية السعودية، أيضًا الشرط المحدد بشأن معتمرو الخارج بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، فمن المنتظر أن يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام.

وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي، يلزم تقديم شهادة فحص مخبري PCR، إذ جاءت سلبية فيمكنهم التوجه مباشرة للقيام بمناسك الحج.