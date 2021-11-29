السفارة المصرية فى إندونيسيا تنظم ندوة حول العلاقات مع الآسيان

جدة - نرمين السيد - نظمت السفارة المصرية فى إندونيسيا، بالتعاون مع كلية العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة جاجامادا الإندونيسية ومركز دراسات الآسيان بالجامعة، ندوة علمية عبر الفيديو كونفرانس، لتناول تطورات العلاقات بين مصر ورابطة الآسيان، وحضر الندوة الباحثين والأكاديميين من الجامعة ومراكز الأبحاث ذات الصلة.





واستعرض أشرف سلطان، سفير مصر فى إندونيسيا، خلال مشاركته بالندوة، التطورات الاقتصادية الهامة التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، من تدشين للمشروعات الوطنية الكبرى وتطوير البنى التحتية وبناء المدن الجديدة ومن بينها العاصمة الادارية الجديدة، وتشييد الطرق السريعة وتعزيز الاستثمار، خصوصًا فى صعيد مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعى، علاوة على الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وجهود الحكومة المصرية لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية المستدامة.

كما أشار السفير، كذلك إلى اهتمام الحكومة المصرية الخاص بتعزيز الرقمنة الاقتصادية والشمول المالى، مشيرا إلى مشروع "مصر الرقمية" ومدى استعداد مؤسسات الدولة المصرية لتبنى التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، ثمّن المدير التنفيذى لمركز الآسيان Dafri Agussalim، التعاون مع السفارة المصرية فى إندونيسيا للوقوف على تطورات العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول رابطة الاسيان، وتعد تلك الندوات بمثابة فرصة جيدة للتعرف على القدرات الاقتصادية والاستثمارية لكلا الجانبين.

وأكد كذلك على ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية مُقدرة وهو الأمر الذى يجعلها قوة سياسية موثرة فى منطقتها فضلاً عن كونها وجهة سياحية متميزة، لا سيما أن السياحة أحد أهم عناصر الاقتصاد لدى العديد من دول الآسيان.

وأضاف أن المجالات الاقتصادية والتنموية تعتبر مجال حيوى للتعاون المشترك بين كل من مصر ودول الآسيان خلال الفترة المقبلة.