توقيع خطاب نوايا بين مصر والأردن والعراق للتعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مراسم التوقيع على خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجمهورية مصر العربية، ووزارة الاقتصاد الرقمى والريادة، بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة الاتصالات، بالجمهورية العراقية، وذلك للتعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات.





ووقع على خطاب النوايا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمى والريادة الأردنى، والمهندس أركان الشيبانى، وزير الاتصالات العراقى، بحضور أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى القاهرة، وأحمد الدليمى، سفير العراق لدى القاهرة.

ويأتى التوقيع على خطاب النوايا انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدان العربية الثلاثة، وفى إطار مسار قمم التعاون الثلاثى التى انطلقت أولى جولاتها فى القاهرة فى مارس 2019 تحت رعاية قادة الدول الثلاث، وإيمانا منهم بالدور المتعاظم والحاسم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهميتها فى تحقيق التنمية المستدامة، ورغبةً منهم فى تدعيم العلاقات الثلاثية فى هذا المجال المهم.

وتلاقت إرادة الأطراف المعنية للتعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى من خلال التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومناقشة إمكانية التعاون فى مشروعات مشتركة فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وتبادل الخبرات ومناقشة إمكانية عمل مبادرات مشتركة لتنمية القدرات البشرية، فضلاً عن توحيد المواقف على المستوى الإقليمى فيما يتعلق بموضوعات الذكاء الاصطناعى.

واتفق الأطراف الثلاثة أيضًا على التعاون فى مجال بناء القدرات من خلال استكشاف فرص التعاون الممكنة فى مجال المهارات الرقمية عن طريق بناء مجموعة واسعة من المواهب من الشباب فى الدول الثلاث فى مجال التكنولوجيات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، وضمان الجودة والاختبار من خلال منصة معهد تكنولوجيا المعلومات على الإنترنت مهارة-تك “Mahara - Tech"، فضلاً عن التعاون فى مجال استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء القدرات بما فى ذلك محو الأمية الرقمية، والمهارات الرقمية لخلق فرص عمل.

وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، أعربت الأطراف المعنية عن نيتها تشكيل فريق مشترك "مصرى – أردنى – عراقى"، يكون معنيا بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المذكورة، ويقوم الوزراء لدى الأطراف المعنية بتعيين ممثل أو أكثر من المختصين لعضوية الفريق المشترك، وفقاً لمجالات التعاون، ويجتمع فريق العمل المشترك بشكل دورى من أجل القيام بالمهام المتعلقة بوضع تصور مبدئى لمجالات التعاون مع برامج تنفيذية مقترحة بجداول زمنية محددة، ورفع تقارير دورية لوزراء الأطراف المعنية حول مدى تقدم النشاطات والبرامج المنفذة.