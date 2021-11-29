شعراوى يفتتح 13 مركزا تكنولوجيا مطورا فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - افتتح محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الإثنين، 13 مركزا تكنولوجيا بمراكز المحافظة من خلال الفيديو كونفرانس بمقر مركز استدامة التدريب والتطوير بالديوان العام للمحافظة، والمراكز التكنولوجية الجديدة فى الوحدات المحلية بكل من الرياض وسيد سالم وقلين ودسوق وبلطيم وفوة وكفر الشيخ وبيلا والحامول ومصيف بلطيم وسيد غازى ومطوبس وبرج البرلس.





وتسعى وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتحسين مستوى تقديم الخدمات لمواطنى المحافظة فى العديد من المجالات المتعددة مثل إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وغيرها من الخدمات، ومن خلال الاستعلامات يحصل المواطن على رقم ومن خلال النداء الآلى يتعامل المواطن مع موظف بشباك واحد، للاستجابة لكل مطالبة وإنهاء الخدمات التى يطلبها دون التوجه للموظفين فى باقى الإدارات بالمركز التابع له.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح شحاته مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، وياسر حفناوى، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين.

ومن جانبه شدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى ظل ثورة الإصلاح الإدارى التى تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة فى أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية وتوفير خدمات رقمية متميزة فى كافة المجالات.

وأشار شعراوى إلى التعاون القائم بين الوزارة ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص أداء الخدمات المحلية وميكنتها فى جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بالإضافة إلى إطلاق وتشغيل بوابة الخدمات المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية سعى الوزارة لتطوير خدمات المواطنين للحصول على الخدمات بصورة مميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، لافتا الى انه تم توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية العاملة فى المراكز التكنولوجية.

وقال جمال نور الدين أنه المقرر أن تساعد المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ فى تطوير العمل الإدارى وخدمة المواطنين بالشكل اللائق وفصل متلقى الخدمة عن مقدمها وميكنة الخدمات، والتيسير فى إنهاء خدمات المواطنين، وحل مشاكلهم من خلال خدمة الشباك الواحد، وتفعيل دور المنظومة الإلكترونية، وتعظيم موارد الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت.

وعقب ذلك استعرض شعراوى وجمال نور الدين ورشا راغب آخر مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر الفيديو كونفرانس بمشاهدة بث مباشر من موقع العمل بمركز مطوبس، حيث تم الاستماع الى عرض حول معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية وخاصة الصرف الصحى ومياه الشرب وقطاع الغاز الطبيعى.

وأشار شعراوى إلى أن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يجرى تنفيذه فى 18 قرية و5 وحدات محلية و187 تابع بمركز مطوبس، حيث يجرى تنفيذ عدد كبير من المشروعات منها الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات والطرق والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والمجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية.

وأوضح أن إجمالى مشروعات الصرف الصحى حوالى 48 مشروع بتكلفة حوالى 360 مليون جنيه، كما بلغت إجمال مشروعات مياه الشرب حوالى 21 مشروع بتكلفة حوالى 194 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ مشروعات فى قطاع التربية والتعليم بحوالى 85 مشروع بإجمالى تكلفة حوالى 270 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء 5 مشروعات خاصة بالمجمعات الخدمية لخدمة المواطنين بتكلفة إجمالية حوالى 46 مليون جنيه، وفيما يخص مشروعات الرى والكبارى وتبطين الترع والمجارى المائية حيث يتم تنفيذ 28 مشروع بإجمالى تكليفة 140 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم أيضا إقامة 5 مشروعات خاصة بالمجمعات الزراعية وذلك بتكلفة 45 مليون جنيه وتم توفير حوالى 141 قطعة أرض لمشروعات حياة كريمة بمركز مطوبس، كما تم توفير حوالى 2304 فرصة عمل مؤقتة من العمالة المحلية لأبناء مركز مطوبس.