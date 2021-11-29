السيسى يشارك فى منتدى التعاون الصينى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس فى منتدى التعاون الصينى - الإفريقى، وذلك بمشاركة الرئيس الصينى شى جين بينج، وعدد من الرؤساء الأفارقة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المنتدى شهد مناقشة سبل ترسيخ الشـراكة البنـاءة بين القارة الإفريقية والصين، بما فيها التنسيق والتشـاور فيمـا يتعلـق بالتحديات التى يواجهها الجانبان فى سـبيل التعافى الاقتصادى من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أهمية منتدى التعاون الصينى الإفريقى فى تعزيز التكاتف والتضامن المشترك المبنـى علـى تحقيق المصالح والمكاسـب المتبادلـة بين الجانبين، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا عل معدلات النمو الاقتصادى، مؤكدا فى هذا الإطار أن التعافى الاقتصادى من الجائحة يتطلب تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بشكل يعود بالفائدة على مختلف شعوب القارة، بما فى ذلك تخفيف الديون المتراكمة، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

كما أكد الرئيس، فى ذات السياق ضرورة استكمال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى، وهو الأمر الذى يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية للربط القارى بين الدول الإفريقية، مشددا على أهمية الشراكة الفاعلة مع الصين لتنفيذ هذا التوجه، ومشيرا إلى أن مصر ستسعى لتحقيقه فى ظل رئاستها الحالية لتجمع الكوميسا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص الإفريقى ونظيره فى الدول الصديقة، والتوسع فى مجالات التحول الرقمى والتجارة الإلكترونية.

وشدد الرئيس، أيضا على أهمية تعظيم الاستفادة من الدروس المستخلصة من تجارب الدول التى قطعت شوطا كبيرا فى احتواء فيروس كورونا ونقل تلك التجارب لبناء قدرات الدول الأكثر احتياجا لمساعدتها على تخطى تلك الأزمة، من خلال تبادل الخبرات فى مجالات الوقاية والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع الدوائى، مشيدا فى هذا الصدد بالتجربة المصرية-الصينية فى مجال تصنيع اللقاحات، والتى نجحت مصر من خلالها فى أن تكون أول دولة إفريقية تمتلك القدرات لتصنيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.

كما أكد أن تغير المناخ وتبعاته السلبية يعد أيضا على رأس التحديات التى تتطلب تضافرا وتضامنا، أخذا فى الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ على مختلف أنحاء القارة الإفريقية، مشيرا إلى اعتزام مصر خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التى ستستضيفها فى عام 2022، العمل مع جميع الأطراف باسم القارة الإفريقية ولصالحها، لضمان خروجها بنتائج متوازنة تساهم فى دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف وعلى النفاذ إلى التمويل.

كما أكد على ضرورة التنسيق المشـترك بـين إفريقيـا والصـين اتصـالا بالقضـايا المتعلقة بتعزيـز السـلم والأمـن، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة فى أجندة التنمية الإفريقية 2063، واسـتنادا إلـى المبـادئ المتعلقة بسيادة الدول واحترام أولوياتها الوطنية، معربا فى هذا الصدد عن التطلع لأن يمثل مركز الاتحاد الإفريقى لإعـادة الإعمـار والتنميـة فيمـا بعـد النزاعـات، الـذى ستستضيف مصر مقره، نموذجـا للتعـاون مـع الصـيـن علـى أسـاس نشر الأمن والاستقرار فى ربوع القارة.

شهد المنتدى الإشادة بالدور الصينى الداعم للقارة الإفريقية، وتأكيد الجانب الصينى على التزامه بتقديم المساعدات التى من شأنها بناء القدرات الإفريقية لمنع انتشار وباء كورونا، وكذلك سرعة التعافى من الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة.