السفير الأمريكى بالقاهرة: معرض إيديكس يؤكد ريادة مصر بمجال الأمن الإقليمى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية 2021 "إيديكس" يسلط الضوء على الإمكانات الواعدة للشراكة بين الولايات المتحدة ومصر وعلى ريادة مصر المتنامية فى مجال الأمن الإقليمى.





وتابع "السفير الأمريكى": "التعاون الدفاعى بين الولايات المتحدة ومصر يعتبر مكون أساسى لشراكتنا الاستراتيجية لأكثر من 40 عامًا، كما أن قابلية العمل البينى بين الجيشين فى المستقبل ستجعلنا أقوى".

وأشار إلى أن العام 2021 عامًا تاريخيًا للعلاقة بين القوات البحرية المصرية و الأمريكية العظيمة ولتعاوننا فى مجال الأمن البحرى، فقد انضمت مصر إلى البحرية الأمريكية فى 8 مناورات بحرية، متابعًا : "لقد حضرنا فى يوليو افتتاح الرئيس السيسى للقاعدة البحرية المصرية الجديدة على البحر الأبيض المتوسط. وفى أغسطس، احتفلنا مع قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد بأول زيارة لسفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية إلى قاعدة برنيس البحرية على البحر الأحمر".

وأوضح أن فى الحوار الاستراتيجى بين الولايات المتحدة ومصر فى الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر فى العاصمة واشنطن، تم التأكيد على الالتزام الراسخ بالتعاون الدفاعى الثنائى لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما فى ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الحدودى والبحرى، وأكدت مصر التزامها بمشاركتها الفعالة فى تحالف القوات البحرية المشتركة، والذى يعد أكبر تحالف بحرى متعدد الجنسيات فى العالم، وقد عزز هذا الأمرالاستكمال الناجح للدورة الثانية والثلاثين للجنة التعاون العسكرى بين الولايات المتحدة ومصر واستضافة مصر لمناورات النجم الساطع 2021، مما أدى إلى تعزيزالتعاون فى مجال الدفاع والأمن البحرى وتحسين كيفية عمل قواتنا البحرية معًا لمنع الشحنات التى تحمل بضائع مخالفة للقوانين.

وأكد أنه سيكون هناك تواصل لتعزيز العلاقات الثنائية بين قواتنا البحرية لدعم الأمن والاستقرار والإزدهار الإقليمى، لافتًا إلى أن 90 % من التجارة العالمية يتم نقلها عن طريق المياه، ويعتبر موقع مصر حيوى للعديد من طرق التجارة، مؤكدًا أن مساهمات مصر فى الحماية من المهربين والقراصنة أمر بالغ الأهمية للتجارة العالمية.

وأضاف أن الفرص الوشيكة ستمكن قواتنا البحرية من تعميق العلاقات التى تعد قوية بالفعل، مشيرًا إلى أن البحرية الأمريكية قد شكلت مؤخرًا فرقة عمل جديدة لدمج الأنظمة الآلية والذكاء الاصطناعى فى عملياتنا فى البحر، وسيعزز ذلك قدرتنا على مراقبة النشاط البحرى الإقليمى بالتعاون مع شركائنا الدوليين، كما ستلعب مصر دورًا رائدًا فى التدريب البحرى الدولى القادم فى يناير 2022 والذى سيكون أكبر تدريب بحرى فى العالم بمشاركة أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية فى المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندى، لافتًا إلى أن مصر سوف تقود مصر فريق عمل متعدد الجنسيات فى البحر الأحمر وخليج عدن خلال التمرين.

واختتم قائلًا أن الولايات المتحدة ومصر دولتان بحريتان وأن أمننا مرتبط بالبحر إلى الأبد ولنفس السبب مرتبط أيضًا ببعضنا البعض، لذا يجب أن نظل ملتزمين بتعزيز تعاوننا الأمنى البحرى معًا كشركاء وكقادة.