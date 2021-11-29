8 شركات روسية كبيرة تشارك فى معرض إيديكس 2021

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة أنباء (نوفوستى) الروسية أن 8 شركات روسية تشارك فى النسخة الثانية من معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، الذى افتتحه فى وقت سابق اليوم الاثنين الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأشارت وكالة الأنباء إلى أن من بين الشركات، التى ستمثل روسيا فى المعرض (ألماز ـ أنتى، وروستيكس "الحكومية وشركاتها التابعة روس أوبورون إكسبورت، ومروحيات روسيا، وروس إلكترونيكا، وتيخنيكوديناميكا)، موضحة أن شركة "ألماز ـ أنتى" تعرض أنظمة الدفاع الجوى المطلوبة فى الشرق الأوسط، وستناقش افتتاح مراكز خدمة مع شركاء فى المنطقة.

ومن المتوقع أن تظهر فى المعرض نماذج من نظام الصواريخ البعيدة المدى المضادة للطائرات "أنتى ـ 4000" ونظام الصواريخ متوسط ​​المدى المضادة للطائرات" فايكينج" ونظام الدفاع الجوى" فيتياز ـ إس 350" ومنظومة الدفاع الجوى قصير المدى"تور ــ إم 2 ى" و"تور ــ إم 2 كى إم" وغيرها.

وكان المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" ألكسندر ميخيف قد أعلن، فى وقت سابق، أن بلاده ستقدم فى المعرض أكثر من 350 عينة من المنتجات، مشيرا إلى أن شركة "كلاشينكوف" ستعرض مجموعة واسعة من الأسلحة الصغيرة، كما ستعرض أكبر شركة روسية مصنعة للمركبات المدرعة "أورال فاجون زافود" نماذج من دبابات "تى ــ 90 إم إس" وغيرها، والتى تحظى بشعبية كبيرة فى الشرق الأوسط وإفريقيا.