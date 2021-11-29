البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان الكاثوليك (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الإثنين، البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الكاثوليك والوفد المرافق له من المطارنة والكهنة والشمامسة.





وأعرب البابا تواضروس، عن ترحيبه بغبطة البطريرك والوفد المرافق، وجرى حديث ودى خلال اللقاء. حضر اللقاء الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، وجرجس صالح منسق العلاقات مع كنائس الشرق الأوسط.

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