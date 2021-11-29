الرئيس السيسى يشارك مع ”شى جين بينج” فى منتدى التعاون الصيني الأفريقى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس فى منتدى التعاون الصينى الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الصينى "شى جين بينج"، وعدد من الرؤساء الأفارقة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المنتدى شهد مناقشة سبل ترسيخ الشـراكة البنـاءة بين القارة الأفريقية والصين، بما فيها التنسيق والتشـاور فيمـا يتعلـق بالتحـديات التـى يواجهها الجانبان فـى سـبيل التعافــى الاقتصـادى من تداعيات جائحة كورونا.

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