على هامش معرض إيديكس.. وزير شئون الدفاع الإماراتى: علاقتنا مع مصر استراتيجية وممتدة تاريخياً

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، الوزير محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة.

وتم اللقاء بجناح الإنتاج الحربي بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام خلال الفترة من 29/11-2/12/2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة.

ورحب المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالجانب الإماراتي في بلدهم الثاني مصر، مثنياً على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض "EDEX 2021" الذي يعد منصة هامة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة.

وأشار الوزير "مرسي" إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الدفاعية مع الجانب الإماراتي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب في هذا المجال، مشددا على العلاقات الراسخة الممتدة ما بين مصر والإمارات والتقارب الشديد بين القيادتين في الدولتين وكذا في ضوء التطور غير المسبوق الذي تشهده الصناعات الوطنية المصرية والإماراتية.

وأكد محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة أن علاقات التعاون بين مصر والإمارات ممتدة تاريخياً بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في مختلف مجالات التصنيع، مشيداً بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية.

وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة بالدولة، كما أشاد بتنظيم معرض "EDEX 2021".

وأوضح البواردي أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرض ""EDEX 2021 تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ونظراً لأهمية هذا الحدث.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار استراتيجية العمل بالوزارة وهى الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العربية والعالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي.