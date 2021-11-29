/663587/--لجنة-الصحة-بالنواب-تخطر-وزير-الصحة-بتفعيل-خدمة-العلاج-على-نفقة-الدولة-لجميع-المرضى

طلب احاطة يعيد حق العلاج على نفقة الدولة لاصحابه

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم برئاسة دكتور اشرف حاتم طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بخصوص رفض المجالس الطبية المتخصصة استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى الذين يتم حجزهم ورعايتهم بالحجز الداخلي بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج والاكتفاء بإصدار قرارات علاج لمرضى العناية المركزة فقط.

وقال النائب مصطفى سالم ان المادة ١٨ من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في العلاج والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة

مشيرا الى أنه منذ شهر أكتوبر فوجئنا برفض المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية ومنها مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج سوي لمرضي العناية المركزة فقط،

موضحا ان خطابات الرفض وصلت إلى ٣٥ خطاب خلال شهر اكتوبر فقط

- لجنة الصحة بالنواب تخطر وزير الصحة بتفعيل خدمة العلاج على نفقة الدولة لجميع المرضى

واضاف سالم أن مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يخدم ٦ محافظات بجنوب الصعيد وهي سوهاج، قنا، الأقصر، اسوان، الوداي الجديد والبحر الأحمر، ولا يقل عدد المرضى الذين يتم حجزهم بالقسم الداخلي عن 300 مريض شهريا.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفي سالم أن المركز يقوم حاليا باستقبال الحالات الطارئة لمدة ٤٨ ساعة طوارئ فقط على أن يتم تحويل المريض لأي مستشفى جامعي او عام أخرى او تحمل المريض للنفقات اذا اراد الاستمرار بالمركز.

وأردف نائب طهطا و طما وجهينة مصطفي سالم أن المركز تحمل من الصندوق الخاص بة 300 الف جنية خلال هذة الفترة واضطرت إدارة المركز للاتجاة باتخاذ قرار بزيادة أسعار بعض الخدمات بوحدة المناظير مثل المنظار التشخيصي والدوائى بنسب تصل إلي 100% من اول ديسمبر لزيادة إيراداتها لتتمكن من مواجهة ما تتحملة من تكاليف للمرضي في ظل هذا الوضع وطالب سالم بوقف تطبيق تلك الزيادات .

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هذا وطالب سالم بإصدار لجنة الصحة توصية تفيد بإعادة تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج وجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية بكل المحافظات لجميع المرضي .

وأشار سالم الي انه في موازنة العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ كانت الاعتمادات المالية المقررة للعلاج على نفقة الدولة 7 مليارات جنيه وتم زيادتها خلال العام المالى الحالى بمقدار 1.5 مليار جنيه وكانت الاعتمادات الفعلية في 30 يونيه 2021

8.5 مليار جنيه

وفى موازنة ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بلغ الربط الأصلي نحو 7 مليارات جنيه ولا تتأخر الدولة ممثلة في وزارة المالية عن توفير اي اعتمادات مالية تطلبها المجالس الطبية المتخصصة موكدا أن مجلس النواب بالكامل ولجنة الصحة والخطة والموازنة تدعم أي طلبات تتعلق بنفقات العلاج علي نفقة الدولة .

ومن جانبة تقدم دكتور احمد البرعي مساعد وزير الصحة بالشكر للنائب مصطفي سالم علي طلب الإحاطة لاهميتة، مؤكدا أنة سيتم إعداد مذكرة لعرض الموضوع علي الوزير لإصدار تعليمات بشمول نفقة الدولة لمرضي الحجز الداخلي مثل العناية المركزة.

ومن ناحيتها أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع

بأخطار وزير الصحة بضرورة شمول خدمة العلاج علي نفقة الدولة لجميع المرضي سواء مرضي الحجز الداخلي او مرضي العلاج الخارجي مثلهم مثل مرضي العناية المركزة بجميع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.