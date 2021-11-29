/663591/يعاني-من-نوبات-الهياج-عاطل-يصيب-والده-بسكين-في-القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في إلقاء القبض على مهتز نفسيًا حاول طعن والده بالسكين في رقبته خلال حالة هياج أصيب بها، وحاول الأب تهدئته فتشاجر معه وطعنه طعنة بسيطة في الرقبة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مهتز نفسيًا حاول طعن والده بالسكين في رقبته

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محسن شعبان مير أمن القليوبية، إشارة من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ بإصابة أب بجرح في الرقبة وعلى الفور تم نقله إلي مستشفي للعلاج، بسبب محاولة ابنه المهتز عقليًا طعنه بالسكين.

يعاني من الاكتئاب ونوبات الهياج

وبالأنتقال والفحص لرجال المباحث، برئاسة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ، وبسؤال الأب أتضح أن نجله مهتز عقليًا ويعاني من الاكتئاب ونوبات الهياج وخلال حالة من حالات الهياج التي أصابته اليوم حاول تهدئته ولكنه أمسك بسكين حاول طعنه مما أصابه بجرح بسيط في الرقبة، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفي لتلقي العلاج.

لبيان سلامة قواه العقلية

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات لبيان سلامة قواه العقلية، وطلبت المباحث بسرعة إجراء التحريات وسؤال الأب الذي تلقى العلاج بالمستشفى وخرج لاستكماله بالمنزل.

وفي سياق آخر اليوم تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الغربية، جهودها في كشف لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالعجيزي بدائرة قسم أول طنطا، وأوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث أن وراء هذة الجريمه مأسوية هي ‏‏«الضره» المجني عليها، حيث انتهزت السيدة الفرصه خلو المنزل من أقاربها، وقامت على الفور ‏بقتلها، وبدأت في العويل والصراخ بعد ذلك.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث التي أجريت برئاسة الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا أن ربة منزل أنهت حياة ضرتها ، بسبب الغيرة القاتلة، وأوضحت التحريات، أن المتهمة أنهت حياة ضرتها، بعد زين لها الشيطان انتهاز فرصه خلو المنزل من ساكنيه، وقامت ‏بقتلها، ثم بدأت في العويل والصراخ، مستغيثة بزوجها لإبعاد الشبهة عنها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة مقتوله داخل إحدى الشقق بمنطقة العجيزي بدائرة القسم، وطلبت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وغموض الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، والتي قررت بتشريح الجثة ودفنها وسماع أقوال المتهمين بقتلها .