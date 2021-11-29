 نمو صناعة التنبؤ الرياضي في عام 2022

في السنوات التي سبقت عام 2022 ،ستتعرض المراهنات الرياضية على الإنترنت وألعاب الكازينو للهجوم من فيروس جديد قاتل. سيستمر العديد من اللاعبين المغتربين في المراهنة واللعب حتى عندما تعود الحياة إلى طبيعتها في عام 2022.

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يبدو أن هناك المزيد من الدول التي ستفتح وتقنين هذه الصناعة في السنوات القادمة. من بينها ولاية نيفادا في الولايات المتحدة ،التي أقرت أول قانون للمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في البلاد في آذار (مارس) 2015 ،وحذت سبع ولايات أخرى حذوها منذ ذلك الحين. قد تتفوق الولايات المتحدة في النهاية على العديد من الدول الأخرى البلد الذي يضم العديد من الصناعات الأخرى أيضًا.

أحداث رياضية كبرى

مجتمعنا مليء بالتأخير. لقد مرت سنوات منذ أن كان من المقرر أن تستضيف قطر مونديال 2030. تم نقل التاريخ إلى 2020 ،ثم إلى 2022 ،والآن يتم نقله مرة أخرى! يشتكي الناس بالفعل من أن الحدث سيقام في منتصف الشتاء ،مما سيجعل من الصعب على المشجعين الاستمتاع مجموعة من أكبر وأجمل الملاعب في العالم التي من المتوقع أن تستضيف الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022. ستقام الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير ،حيث تقام سوبر بول في الفترة من 3 إلى 7 فبراير في لوس أنجليس ،كاليفورنيا. سيقام سباق كنتاكي ديربي في الفترة من 5 إلى 8 مايو. يمكنك المراهنة على كل شيء حرفيًا. بعض الرياضات تحظى بشعبية كبيرة بينما البعض الآخر ليس كذلك. لجذب المزيد من الأشخاص للانضمام إلى افضل موقع مراهنات عربي لمتعة المراهنة ،فإن العديد من هذه الرياضات لديها مكافآت خاصة للمراهقين الجدد.

نمو استخدام العملات المشفرة

نما استخدام العملات المشفرة في المراهنات الرياضية والكازينوهات عبر الإنترنت بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة ،ومن المتوقع أن يزداد هذا الاتجاه في عام 2022. يعتقد العديد من الخبراء أن هذا النمو سيستمر وأن العملة المشفرة سوف تهيمن على المدفوعات على مواقع المراهنات الرياضية والكازينوهات على الإنترنت ،ولكن في الوقت. في المستقبل القريب ،سيظل التمويل التقليدي هو المهيمن. تقدم العملة المشفرة المراهنين جميع المزايا التي يبحثون عنها ،وتعمل على إخفاء هويتهم وبياناتهم الشخصية. تقدم Bitcoin وأبناء عمومتها لعشاق الرهان طريقة أفضل للمضاربة دون المخاطرة بهوياتهم أو معلوماتهم الشخصية. تشهد Bitcoin وأبناء عمومتها معدل مرتفع من فكر في استخدامه واستثماره في مواقع المراهنات الرياضية.

إغلاق المزيد من صفقات الرعاية

اليوم ،وقعت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإنجليزي الممتاز اتفاقيات رعاية مع إحدى شركات المراهنات الرياضية. من الواضح أن شركات المراهنات الرياضية هذه لن تكون راضية عن هذا الترتيب وستبحث عن اتحادات أخرى أقل شهرة لرعايتها. على سبيل المثال ،أصبح One bit الراعي الرسمي للاتحاد. ساعدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (AFA) منذ عام 2018 وهذا العقد في الوصول إلى العديد من البلدان الأفريقية التي لم يكن وكلاء المراهنات مهتمين بها من قبل. نتيجة لذلك من المرجح أن تستمر المنافسة في الانتشار إلى دول وأسواق جديدة من خلال عقود رعاية للاتحادات والأندية الرياضية المختلفة. نمو المراهنات على الرياضات الإلكترونية إن نمو المراهنات على الرياضات الإلكترونية موضوع مثير للاهتمام ومهم. تزدهر صناعة المقامرة عبر الإنترنت ،خاصة في الولايات المتحدة. تكتسب الرياضة الإلكترونية شعبية بمعدل هائل ،حيث يلعب أكثر من مليار شخص حول العالم ألعاب الفيديو التنافسية بانتظام. حاليًا ،يُقدر ذلك لا يتم إجراء مقارنات في كثير من الأحيان بين انتشار فيروس كورونا والمقامرة. كانت فكرة المراهنة على الرياضات التقليدية تُعتبر دائمًا مزحة مضحكة قبل الوباء ،ولكن عندما تم تعليق جميع الأنشطة في العالم بأمر من السلطات ،وجد المراهنون أنفسهم ليس لديهم ما يراهنون عليه باستثناء المباريات الرياضية. نمت صناعة المراهنات الرياضية بشكل كبير وسرعان ما أصبحت الرياضات الإلكترونية ظاهرة عالمية. نما عدد الأشخاص الذين يشاهدون الرياضات الإلكترونية بشكل كبير وسيستمر هذا الاتجاه في عام 2022 أيضًا.

تحسين جودة تعليق المباراة

هناك سؤال منطقي يسأله جميع الخبراء. لماذا تقدم مواقع المراهنات الرياضية خدمات المراهنة فقط وليس البث المباشر لجميع المباريات الرياضية؟ قد تكون الإجابة التي تفكر فيها هي أن البث المباشر عبر الإنترنت هو امتياز مملوك لبعض الشركات مثل ESPN ،لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا! حيث تعرض المواقع والتطبيقات التي تستضيف هذه الألعاب ألعابًا مباشرة ، يمكن للمراهنات الرياضية الحصول على حقوق البث للمباريات الرياضية فقط للمشاركين فيها ولا تتعارض هذه الحقوق مع حقوق الشركات الأخرى. ستكون خدمة البث ميزة رائعة إذا كان من الممكن توسيعها لتشمل جميع الألعاب الرياضية أو على الأقل مباريات الدوري الرئيسية. يوجد حاليًا عدد محدود جدًا من المواقع التي تقدم خدمات المراهنات الرياضية. المراهنات الرياضية التي توفر بثًا مباشرًا غير ضروري. سيتم توفير الرهانات الحية على الألعاب الرياضية من قبل وكلاء المراهنات وكذلك بعض وكلاء المراهنات سيقدمونها بالفعل. إذا حدث هذا ،في يراهن المزيد من الناس وسيزداد الطلب على المراهنات الحية على الألعاب الرياضية أيضًا.

زيادة كمية المحتوى الرياضي المرسل للمشتركين

تعد التحديثات الرياضية أحد مواقع المراهنات الرياضية المجانية للمشتركين ،على الرغم من أن بعضها لا يقدم معاينات مهمة مثل تلك التي يمكن العثور عليها هنا. خلال عام 2022 ،ستستمر مواقع المراهنات الرياضية في التوسع في جميع أنحاء العالم وسيغير هذا التطور العديد من الأشياء حول كيفية رؤيتنا للرياضة. تتبع إصابات اللاعبين ومستوى لياقتهم وصحتهم العامة ،وقدمهم للفريق.

تحسين الهاتف المحمول

على الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية كانت أكثر الأجهزة استخدامًا من قبل المراهنين الرياضيين على مدار السنوات الماضية ،إلا أن عادات المستهلكين قد تغيرت كثيرًا اليوم! يعتمد معظم المراهنون الرياضيون الآن على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية لأن هذه الأجهزة تمنحهم القدرة على متابعة الألعاب عن كثب أكثر من أي وقت مضى. إذا كنت من عشاق كرة القدم ،فاحصل على الاحتمالات الصحيحة دون الحاجة إلى الانتظار في المكتب أو المنزل. أصبحت مواقع المراهنات الرياضية جاهزة بالفعل لهذا الانتقال وقد قدمت منصات عالية الجودة متوافقة مع جميع الأجهزة المحمولة ذات أنظمة التشغيل المختلفة.

الوصول إلى أسواق جديدة

من الواضح أن عدد البلدان المحظورة يتناقص وأن المراهنات الرياضية عبر الإنترنت تنتشر في أسواق لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا مثل تايوان والصين والولايات المتحدة. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على المراهنات الرياضية على الإنترنت إلى حث الحكومات على تقنين المراهنات الرياضية عبر الإنترنت مقابل الضرائب. من المشغلين. إذا لم تتخذ الحكومات هذه الخطوة ،فسيتم إجبارها عليها لأنها إذا لم تفعل ذلك ،فسوف يلجأ المراهنون إلى استخدام العملات المشفرة لإجراء عمليات الإيداع والسحب في مواقع المراهنات الرياضية.