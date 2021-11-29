/663595/أزمات-البورصة-رغم-المحفزات-بمناقشات-إقتصادية-النوابأحمد-سميرلازلنا-غير-راضين-عن-الأداء-فيديو-وصور

شهدت اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشات موسعة حول وضع البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فى ضوء المحفزات التى أقرتها الحكومة لمساندة ودعم سوق المال، حيث أكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن الأوضاع فى الشارع المصرى تشهد نهضة كبيرة فى جميع القطاعات الإقتصادية بجانب مشروعات قومية وإعادة هيكلة للعديد من المؤسسات ونجاحات يشهد بها الخارج قبل الداخل حيث الإصلاح الإقتصادي ولكن أداء البورصة ليس على المستوى المأمول لدولة بحجم مصر وإقتصاد بحكم الإقتصاد.

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وأكد أنه رغم جميع هذه المحفزات وإزالة أى لغط حول ضريبة الدمغة، وأستقر الوضع لمدة 4أيام إلا أن الأوضاع عادة مرة أخرى للسوء قائلة:"الأوضاع عادت مرة أخرى ولا كأن حاجة حصلت من المحفزات والنتائج غير راضين عنها" فيما تدخل رئيس البورصة محمد فريد فى الحديث مؤكدا أن هذا الملف فى غاية الأهمية وعلى مدار التاريخ تكون البورصات هى مرآة الإقتصاد، ومن ثم لابد أن تكون مشاركات الشركات بالوبرصة عاكسة للوضع الإقتصادى فى أى دولة.

«أزمات البورصة رغم المحفزات» بمناقشات «إقتصادية النواب»..أحمد سمير:لازلنا غير راضين عن الأداء «فيديو وصور»

ولفت رئيس البورصة إلى أن الأمل فى نجاح أى بورصة متوقف على أن يكون بها أكبر عدد من الشركات ذات الحجم الأكبر، مشيرا إلى أنه مع انحصار كورونا وإعطاء المحفزات الكبيرة من جانب الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة نكون أمام أمل أن تتحرك البورصة المصرية وتتغلب على إشكاليات الماضى، مؤكدا على أن الأطروحات الكبيرة فى البورصة المصرية تكون من جانب الدولة.